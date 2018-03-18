В Барнауле скандал с избиением двумя девушками своей сверстницы получил продолжение.

В Барнауле скандал с избиением двумя девушками своей сверстницы получил продолжение. 9 марта две 15-летние девочки били пострадавшую ногами, таскали за волосы, бросали на асфальт. Хулиганки напали на девочку в подъезде дома, пишет РИА Новости.Видео избиения было опубликовано в соцсетях. Его снимал на телефон подросток. В воскресенье оператору сломали нос. Он опубликовал фото из больницы с забинтованной головой. Врачам пришлось сделать операцию. Жизни обоих пострадавших ничто не угрожает.Следователи четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Алтайскому краю проверяют факты и свидетельства по делу. Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева пообещала внеплановую проверку по вопросам воспитания и занятости детей в барнаульской школе, ученики которой избили сверстницу.