Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье проголосовал на выборах президента на участке номер 90 в Пресненском районе столицы. Градоначальник взял избирательный бюллетень, сделал в нем отметку и опустил в комплекс обработки избирательных бюллетеней. День выборов Собянин назвал праздником.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье проголосовал на выборах президента РФ на участке номер 90, который расположен на улице Николаева в Пресненском районе столицы. Градоначальник взял избирательный бюллетень, сделал в нем отметку и опустил в комплекс обработки избирательных бюллетеней. День президентских выборов Собянин назвал праздником и значимым событием."С праздником! Сегодня большой день для города, для России — день выборов президента страны", — приводит слова мэра РИА Новости.Как сообщил Собянин, в Москве открылись и работают более 3600 избирательных участков. Он добавил, что на всех участках работают качественные системы видеонаблюдения, кроме того, практически на всех избирательных участках присутствуют независимые наблюдатели. "Спасибо Общественной палате", — поблагодарил столичный мэр.Он напомнил, что воскресенье в течение всего дня действует крупнейшая за всю историю Москвы ярмарка, на 1500 участках открыты торговые шале, работает анимация. Собянин пригласил на праздник всех избирателей.