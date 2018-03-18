Приятным сюрпризом для ветерана стала юбилейная медаль «25 лет УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве»...

Поздравить ветерана органов внутренних дел Западного административного округа, участника Великой Отечественной войны Александра Александровича Орлова, приехали сотрудники полиции УВД по ЗАО, представители Совета ветеранов, Общественного совета и Женсовета при УВД по ЗАО.В доме Александра Орлова гостей всегда радушно встречают. За праздничным чаепитием с домашними пирогами и самоваром каждый сказал слова благодарности ветерану, пожелал здоровья и долгих лет жизни.Приятным сюрпризом для ветерана стала юбилейная медаль «25 лет УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве», которую вручили ему полицейские. Ведь именно в Западном округе в послевоенные годы начал он службу в милиции.Беседа была живой и насыщенной интересными воспоминаниями.Помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Руслан Ермаков передал Александру Орлову подарок от начальника УВД по ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова. Ветеран поблагодарил за заботу и внимание руководство Управления, за искренность и чуткость со стороны сотрудников полиции.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39