Претенденты на высший государственный пост на выборах 2018 года стали более стильно одеваться и в целом лучше выглядеть, подметил модельер Валентин Юдашкин. Чего пока еще не хватает большинству кандидатов - так это политической культуры, считает он.

Претенденты на высший государственный пост на выборах 2018 года стали более стильно одеваться и в целом лучше выглядеть, подметил модельер Валентин Юдашкин. Чего пока еще не хватает большинству кандидатов — так это политической культуры, считает он."Меньше стало бордовых оттенков, конечно, стало лучше. Много стало синих. Брюки стали уже. Все стали более подтянутые, лучше подстрижены. Женщины элегантны как всегда", — рассказал он на онлайн-марафоне "Ночь выборов".Изменить в нынешних кандидатах в президенты, по мнению Юдашкина, стоило бы "наверно, все-таки политическую культуру". По его словам, претендентам нужно обладать тактом, они должны уважать и уметь услышать и своих избирателей, и собеседников.Сам Юдашкин, по его словам, уже проголосовал, а на избирательном участке заодно повстречался и "перекинулся парой слов" с соседями, некоторых из которых давно не видел."Я советую всем подняться и идти голосовать. Погода отличная, настроение, Москва красивая", — добавил модельер.Коллега Юдашкина — знаменитый Вячеслав Зайцев — прилетев в Париж, прямо с самолета отправился в посольство России, чтобы проголосовать на президентских выборах."Считаю, что необходимо голосовать в первую очередь, потом уже можно делать другое", — сказал он.По словам Зайцева, он с "замечательным настроением" отдал свой голос за кандидата, "которому доверяет, который доставляет удовольствие своим поведением". "Обычно я редко голосую, а сейчас приехал специально — почувствовал прямую необходимость проголосовать, — добавил он. — Очень много людей, я попросился без очереди — тяжело стоять, я только с самолета".В России и на избирательных участках за рубежом 18 марта проходят выборы президента, напоминает РИА Новости. Официально зарегистрированных кандидатов на высший пост в государстве восемь: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").