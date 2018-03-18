В метрополитене столицы Мексики четыре человека пострадали при стрельбе на станции Такуба в субботу, 17 марта. Огонь открыл мужчина, который представился офицером морской пехоты.

В метрополитене столицы Мексики четыре человека пострадали при стрельбе на станции "Такуба" в субботу, 17 марта. По данным местных СМИ, огонь открыл мужчина, который представился офицером морской пехоты.Как уточняется, в процессе выяснения отношений с другим пассажиром военный достал пистолет и выстрелил в пол. Разлетевшиеся осколки ранили находившихся рядом. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.Правоохранители задержали стрелявшего. Ему будут предъявлены обвинения в причинении вреда здоровью и нанесении материального ущерба, передает ТАСС.