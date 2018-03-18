В субботу, 17 марта, в торговом центре города Таузенд-Оукс (штат Калифорния, США) произошла стрельба. Один человек был убит. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

В субботу, 17 марта, в торговом центре города Таузенд-Оукс (штат Калифорния, США) произошла стрельба. По данным представителей управления шерифа округа Вентура, один человек был убит. Еще одного пострадавшего госпитализировали.В настоящее время ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет, передает ТАСС.По информации СМИ, ранен сам стрелявший. Сначала он убил человека, после чего попытался застрелиться. Данные о личности и мотивах злоумышленника пока не разглашаются.Как уточняется, стрельба произошла в ТЦ Таузенд-Оукса, расположенного в 64 километрах от Лос-Анджелеса. После ЧП людей из торгового центра эвакуировали. Сейчас на месте случившегося продолжают работать сотрудники полиции.