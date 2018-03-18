Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке номер 137 на Новослободской улице. На выборы он пришел вместе с мамой. С семьей на избирательный участок отправился и лидер Чечни Рамзан Кадыров. Вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.

Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке номер 137 на Новослободской улице. "Я выбрал своего президента", — заявил он."Я пришел на выборы вместе с мамой, мы голосуем на этом участке уже много лет", — добавил политик.Тем временем, глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165 в родной школе в Центарое. Вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.Чеченский лидер считает, что в регионе будет самая высокая явка. "Настроение отличное, потому что весь чеченский народ вышел на выборы", — отметил он, добавив, что сделал выбор за достойное будущее.Кадыров также отметил, что находятся те, кто нагнетает обстановку вокруг Чечни, но как убедились наблюдатели, "все отлично, никаких проблем нет, все радуются, песни поют", передает ТАСС.