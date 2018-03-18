Сотрудники спасательных служб нашли в горах Швейцарии тела двух французов, пропавших без вести в результате схода лавины 16 марта.

Сотрудники спасательных служб нашли в горах Швейцарии тела двух французов, пропавших без вести в результате схода лавины 16 марта. Такие данные сообщило агентство France Presse.Как уточняется, тела двух французских лыжников 25 и 20 лет были найдены под шестиметровым слоем снега. В настоящее время пропавшими без вести числятся 57-летний гражданин Швейцарии и 32-летний гражданин Франции. Из-за неблагоприятных погодных условий поисковую операцию приостановили вечером 17 марта. Планируется ее возобновление утром в воскресенье, 18 марта.Снежная лавина сошла в долине Арби в кантоне Вале (юго-запад Швейцарии) вечером 16 марта, напоминает ТАСС. Практически сразу после происшествия спасатели начали операцию по поиску горнолыжников, находящихся в то время в зоне бедствия. По информации спасателей, отдыхающие, скорее всего, катались вне горнолыжных трасс.