Полицейские и нацгвардейцы заблокировали металлическим забором здание российского консульства во Львове.

Украинские власти выполняют обещание не допустить россиян в дипредставительства для участия в выборах президента РФ, пишет РИА Новости.Полицейские и нацгвардейцы заблокировали металлическим забором здание российского консульства во Львове. У ограды собрались националисты, которые намерены устроить "коридор позора" для работников консульства.В Одессе улицу, на которой открыт избирательный участок, перекрыли блокпостами. Неподалеку припаркованы автобусы с бойцами национальной гвардии.В Харькове экстремисты устроили пикет перед генеральным консульством РФ. Они намерены не допустить проведения голосования. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.