Автомобильный регистратор запечатлел момент массового дорожно-транспортного происшествия. Porsche избежал столкновения с автобусом и ушел на встречку , где протаранил сразу три транспортных средства.

С сети размещены кадры аварии с участием четырех автомобилей, произошедшей в минувшую пятницу, 16 марта, на пересечении улицы Российской и Северного проезда в Уфе.Водитель Porsche ушел на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с поворачивавшим автобусом.В результате этого маневра он протаранил сразу три автомобиля, в том числе – и тот, из которого велась съемка.Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев произошедшего, утверждают, что перед аварией Porsche двигался со значительным превышением разрешенной скорости.В результате инцидента серьезно никто не пострадал.