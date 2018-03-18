Самолеты ВВС Турции наносят удары по жилым кварталам города Африн на севере Сирии, где в настоящее время остаются тысячи мирных граждан.

Самолеты ВВС Турции наносят удары по жилым кварталам города Африн на севере Сирии, где в настоящее время остаются тысячи мирных граждан. Такая информация появилась в заявлении официального представителя курдских сил самообороны Брусек Хасаке.Как отмечает Хасаке, турецкие военные предпринимают попытки штурма, но курдские силы самообороны и женские отряды курдского ополчения оказывают упорное сопротивление.20 января текущего года генеральный штаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турецкой Республикой действуют боевики "Сирийской свободной армии".Дамаск осудил действия Турции в Африне, подчеркнув, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. В связи с ситуацией в Африне Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР, напоминает РИА Новости.