Заранее свои голоса на выборах президента России отдали граждане нашей страны, проживающие за рубежом. В том числе, служащие военно-морских сил России, которые помогают в поисках пропавшей подлодки San Juan в территориальных водах Аргентины.

Заранее свои голоса на выборах президента России отдали граждане нашей страны, проживающие за рубежом. В том числе, служащие военно-морских сил России, которые помогают в поисках пропавшей подлодки San Juan в территориальных водах Аргентины, передает "Россия 24". Выездной избирательный участок для моряков был организован в городе Мар-дель Плата.А вот российские специалисты, работающие на океанографическом судне "Янтарь", которое также участвует в поисках подлодки, проголосовали прямо на борту, так как корабль находится в зоне поисков.