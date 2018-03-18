Мособлизбирком аннулировал бюллетени, незаконно вброшенные на одном из избирательных участков в подмосковных Люберцах.

Мособлизбирком аннулировал бюллетени, незаконно вброшенные на одном из избирательных участков в подмосковных Люберцах. Факт нарушения помогли установить записи видеокамер, пишет ТАСС.Полиция задержала мужчину, который нашел бюллетени в кабине для голосования и решил опустить их в урну. Инцидент произошел в городе Артеме в Приморском крае. Сразу после опечатывания урны комиссия продолжила голосование только во второй ящик.Председатель избирательной комиссии республики Дагестан Магомед Дибиров попросил полицию проверить информацию об избиении журналиста на одном из участков в Махачкале. Якобы, член участковой избирательной комиссии ударил сотрудника СМИ.Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил, что на горячую линию ситуационного центра поступило 1200 сообщений о возможных нарушениях. В основном, избиратели жалуются на то, что видеокамеры на участках не направлены на урны для голосования.