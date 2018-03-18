Предварительные данные подсчета
голосов говорят о высоком уровне поддержки кандидата в президенты и
действующего главы государства Владимира Путина. Об этом заявил секретарь
Генсовета Единой России Андрей Турчак.
Предварительные данные подсчета
голосов говорят о высоком уровне поддержки кандидата в президенты и
действующего главы государства Владимира Путина. Об этом заявил секретарь
Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Предварительные данные, которые мы
получаем с Дальнего Востока, говорят сами за себя. Это действительно высокий
уровень поддержки действующего главы государства Владимира Путина", – сказал он
в эфире телеканала "Россия 1".
Турчак также отметил ту активность,
с которой граждане участвовали в голосовании. Он подчеркнул, что избирательные
участки были переполнены. "Люди с энтузиазмом голосовали, определяли
будущее, то, в какой стране будут жить их дети", – сказал единоросс,
добавив, что сам стоял в очереди и ждал получения бюллетеня.
Не менее важный показатель, уверен
он, – минимальное количество нарушений, которые были зафиксированы на участках.
Как подчеркнул секретарь Генсовета "ЕР", партия провела большую
работу по подготовке наблюдателей, которые присутствовали на 100% участках.
"Это дало возможность
предотвратить огромное количество фейковых обвинений. Выборы прошли прозрачно",
– пояснил политик.
В целом, подчеркнул Турчак,
единороссы активно участвовали в выборах главы государства. Секретарь
партийного Генсовета напомнил, что еще в декабре члены "ЕР"
поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на своем съезде в декабре прошлого года, кроме того, был сформирован партийный
штаб, в задачу которого входила мобилизация коллег-однопартийцев. "Более 11 миллионов было мобилизовано "Единой Россией", что составляет 10% наших избирателей", -
подчеркнул Турчак.
В России 18 марта состоялись
седьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет.
В избирательных бюллетенях было восемь кандидатов.
По данным Центризбиркома, на 22:55
по Москве подсчитано 39% голосов избирателей. Безоговорочно лидирует Владимир
Путин – 74,6%, Павел Грудинин – 13,7%, а тройку лидеров замыкает Владимир
Жириновский – 6,5%. Явка составила 60,0%.