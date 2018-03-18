Предварительные данные подсчета голосов говорят о высоком уровне поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.

Предварительные данные подсчетаголосов говорят о высоком уровне поддержки кандидата в президенты идействующего главы государства Владимира Путина. Об этом заявил секретарьГенсовета "Единой России" Андрей Турчак."Предварительные данные, которые мыполучаем с Дальнего Востока, говорят сами за себя. Это действительно высокийуровень поддержки действующего главы государства Владимира Путина", – сказал онв эфире телеканала "Россия 1".Турчак также отметил ту активность,с которой граждане участвовали в голосовании. Он подчеркнул, что избирательныеучастки были переполнены. "Люди с энтузиазмом голосовали, определялибудущее, то, в какой стране будут жить их дети", – сказал единоросс,добавив, что сам стоял в очереди и ждал получения бюллетеня.Не менее важный показатель, уверенон, – минимальное количество нарушений, которые были зафиксированы на участках.Как подчеркнул секретарь Генсовета "ЕР", партия провела большуюработу по подготовке наблюдателей, которые присутствовали на 100% участках."Это дало возможностьпредотвратить огромное количество фейковых обвинений. Выборы прошли прозрачно",– пояснил политик.В целом, подчеркнул Турчак,единороссы активно участвовали в выборах главы государства. Секретарьпартийного Генсовета напомнил, что еще в декабре члены "ЕР"поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на своем съезде в декабре прошлого года, кроме того, был сформирован партийныйштаб, в задачу которого входила мобилизация коллег-однопартийцев. "Более 11 миллионов было мобилизовано "Единой Россией", что составляет 10% наших избирателей", -подчеркнул Турчак.В России 18 марта состоялисьседьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет.В избирательных бюллетенях было восемь кандидатов.По данным Центризбиркома, на 22:55по Москве подсчитано 39% голосов избирателей. Безоговорочно лидирует ВладимирПутин – 74,6%, Павел Грудинин – 13,7%, а тройку лидеров замыкает ВладимирЖириновский – 6,5%. Явка составила 60,0%.