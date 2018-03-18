В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя районного поселка Металлист, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).Установлено, что в феврале текущего года подозреваемый, нанятый частным предпринимателем из Подмосковья в качестве водителя для перевозки товара, похитил из вверенного большегруза два аккумулятора, магнитолу, инструменты и дизельное топливо. Ущерб собственник оценил в более, чем 18 тысяч рублей.После обращения в полицию потерпевшего, в ходе оперативно-розыскных мероприятий причастный к краже был задержан на территории Кольчугинского района и дал признательные показания. Часть имущества злоумышленник успел реализовать, часть изъяли кольчугинские полицейские.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.