В Крыму и Севастополе стартовали первые с момента воссоединения с Россией выборы главы государства. Избирательные участки на полуострове открылись в 8:00 по московскому времени.

В Крыму и Севастополе стартовали первые с моментавоссоединения с Россией выборы главы государства. Избирательные участки наполуострове открылись в 8:00 по московскому времени.Всего в Республике Крым открыто 1206 участков, а в городефедерального значения Севастополе – 182, причем два из них – временные.В голосовании уже принял участие глава Крыма Сергей Аксенов."Мой голос принят, прошу всех прийти на участки, страна нуждается в вашемголосе", – сказал руководитель республики.Не остались без внимания и рабочие, которые трудятся насамом масштабном строительном объекте Европы – Крымском мосту, первая очередькоторого может быть открыта уже в мае этого года. Проголосовать смогут истроители нового терминала Симферопольского аэропорта.За президентскими выборами в Крыму следят более 40наблюдателей из 20 стран – Германии, Испании, Италии, Израиля, Швеции, Дании идругих государств. По словам почетного члена французского парламента ЖакаМийяра, наблюдатели в этот день планируют посетить многое избирательные участкина полуострове.Стоит подчеркнуть, что 18 марта для Крыма – особенный день.Ровно четыре года назад произошло историческое воссоединение полуострова сРоссией. Ему предшествовал референдум, на котором подавляющее большинствокрымчан и севастопольцев высказались за то, чтобы, по словам президента Владимира Путина, "вернуться в родную гавань".В Симферополе на сегодня намечена масштабная развлекательнаяпрограмма. Крымчан ждет ярмарка народных ремесел, площадка для сдачи норм ГТО,выступления спортсменов, а вечером – концерт звезд эстрады.В России 18 марта проходят седьмые по счету выборы президента. Напост главы государства претендуют восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия"Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), ВладимирЖириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), МаксимСурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и ГригорийЯвлинский ("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путинучаствует в выборах в качестве самовыдвиженца.