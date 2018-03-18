В России
завершились президентские выборы, в 21 час по московскому времени закрылись
избирательные участки в Калининградской области. Первый итог уже
ясен – граждане страны показали высокую активность
в день голосования.
В России
завершились президентские выборы, в 21 час по московскому времени закрылись
избирательные участки в Калининградской области. Первый итог уже
ясен – граждане страны показали высокую активность
в день голосования.
Политики и
эксперты в течение дня отмечали высокий уровень явки на нынешних выборах.
Голосование началось с восточных регионов, на Сахалине и Камчатке выстаивались
огромные очереди, желающих проголосовать. Судя по первым данным Центризбиркома,
там прирост явки составил от 3 до 7% по сравнению с парламентскими выборами 2016
года.
В центральных областях
России избиратели тоже активно выражали свою гражданскую позицию – явка Москве
и Петербурге к вечеру перевалила за 40%, а именно в двух столицах она всегда
была ниже общей по стране.
Если судить по
фотографиям из Крыма, опубликованных в соцсетях, там тоже наблюдался ажиотаж около избирательных участков,
к урнам для голосования выстаивались очереди.
На этот момент стоит особо
обратить внимание – Крым и Севастополь впервые участвуют в выборах главы
государства. Местные политики сравнивают их по значимости с референдумом 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей республики проголосовало
за воссоединение с Россией. А 18 марта для Крыма – особенный день.
Ровно четыре года назад
был подписан договор о принятии республики в состав Российской Федерации.
К вечеру стало
понятно, что явка в целом по стране превысит 60%, а после объявления
окончательных данных, наверняка составит от 65 до 70%. Отметим, что в 2012 году в выборах
президента приняли участие 65,34% избирателей, в парламентских выборах 2016
года на участки для голосования пришли 47,8% имеющих право голоса. В эти минуты Центризбирком приступил к подсчету голосов избирателей, первые данные должны появиться в ближайшее время.
Высокая активность избирателей на
нынешних президентских выборах отмечается не только в России. Из-за рубежа весь
день приходят сообщения о большом потоке граждан на участки для голосования,
открытых в дипломатических представительствах.
В социальных сетях опубликовано множество фотографий
российских туристов, которые запечатлены в очередях на избирательные участки.
Особенно много таких свидетельств из жарких стран, где сейчас в самом разгаре
туристический сезон. К примеру, на Пхукете очередь из желающих проголосовать
растянулась на десятки метров.
Проблемы с голосованием были только на Украине.
Сотрудники правоохранительных органов Незалежной блокировали подходы к избирательным
участкам, организованным в посольстве России в Киеве, а также в генеральных
консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Непосредственно к зданиям диппредставительств
силовики не пропускали и украинских националистов, которые несколько дней назад
пообещали сорвать выборы.
Сегодня, 18 марта
в России в седьмой раз проходили выборы президента. В избирательном
бюллетене были восемь фамилий, конкуренцию действующему главе государства Владимиру
Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляли семь
кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный
союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак
("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты
России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский
("Яблоко").