В России завершились президентские выборы, в 21 час по московскому времени закрылись избирательные участки в Калининградской области. Первый итог уже ясен – граждане страны показали высокую активность в день голосования.

В Россиизавершились президентские выборы, в 21 час по московскому времени закрылисьизбирательные участки в Калининградской области. Первый итог ужеясен – граждане страны показали высокую активностьв день голосования.Политики иэксперты в течение дня отмечали высокий уровень явки на нынешних выборах.Голосование началось с восточных регионов, на Сахалине и Камчатке выстаивалисьогромные очереди, желающих проголосовать. Судя по первым данным Центризбиркома,там прирост явки составил от 3 до 7% по сравнению с парламентскими выборами 2016года.В центральных областяхРоссии избиратели тоже активно выражали свою гражданскую позицию – явка Москвеи Петербурге к вечеру перевалила за 40%, а именно в двух столицах она всегдабыла ниже общей по стране.Если судить пофотографиям из Крыма, опубликованных в соцсетях, там тоже наблюдался ажиотаж около избирательных участков,к урнам для голосования выстаивались очереди.На этот момент стоит особообратить внимание – Крым и Севастополь впервые участвуют в выборах главыгосударства. Местные политики сравнивают их по значимости с референдумом 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей республики проголосовалоза воссоединение с Россией. А 18 марта для Крыма – особенный день.Ровно четыре года назадбыл подписан договор о принятии республики в состав Российской Федерации.К вечеру сталопонятно, что явка в целом по стране превысит 60%, а после объявленияокончательных данных, наверняка составит от 65 до 70%. Отметим, что в 2012 году в выборахпрезидента приняли участие 65,34% избирателей, в парламентских выборах 2016года на участки для голосования пришли 47,8% имеющих право голоса. В эти минуты Центризбирком приступил к подсчету голосов избирателей, первые данные должны появиться в ближайшее время.Высокая активность избирателей нанынешних президентских выборах отмечается не только в России. Из-за рубежа весьдень приходят сообщения о большом потоке граждан на участки для голосования,открытых в дипломатических представительствах.В социальных сетях опубликовано множество фотографийроссийских туристов, которые запечатлены в очередях на избирательные участки.Особенно много таких свидетельств из жарких стран, где сейчас в самом разгаретуристический сезон. К примеру, на Пхукете очередь из желающих проголосоватьрастянулась на десятки метров.Проблемы с голосованием были только на Украине.Сотрудники правоохранительных органов Незалежной блокировали подходы к избирательнымучасткам, организованным в посольстве России в Киеве, а также в генеральныхконсульствах в Одессе, Харькове и Львове. Непосредственно к зданиям диппредставительствсиловики не пропускали и украинских националистов, которые несколько дней назадпообещали сорвать выборы.Сегодня, 18 мартав России в седьмой раз проходили выборы президента. В избирательномбюллетене были восемь фамилий, конкуренцию действующему главе государства ВладимируПутину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляли семькандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("КоммунистыРоссии"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский("Яблоко").