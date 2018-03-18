Сотрудники полиции выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в одном из магазинов...

Сотрудники Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в одном из магазинов на улице Генерала Глаголева. Кассир, находясь на рабочем месте, продала спиртосодержащий напиток подростку.По подозрению в совершении данного противоправного деяния задержана 40-летняя сотрудница магазина.Дознанием ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56