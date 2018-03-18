Злоумышленник за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Крылатские холмы 20 приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы выявили факты нарушения миграционного законодательства.Сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя. Было установлено, что молодой человек за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Крылатские холмы 20 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39