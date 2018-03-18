Правительство Великобритании использует дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипала, чтобы набрать популярность. Но это не сработает.

Правительство Великобритании использует дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипала, чтобы набрать популярность. Но это не сработает, считает посол РФ в Британии Александр Яковенко.В интервью изданию Mail on Sunday Яковенко заявил, что, вероятно, кабинет рассматривает этот кризис в качестве "маленькой победоносной войны", чтобы заработать себе очки в стране. Но из этого ничего не выйдет.Также российский посол предостерег Лондон от сокращения связей с Москвой, передает РИА Новости.Яковенко подчеркнул, что Россия обладает стратегическим терпением, и предложил расследовать, прежде чем обвинять. "Бряцание оружием не решает основных проблем, но делает "глобальную Британию" менее глобальной в случае ограничения диалога с Российской Федерацией", — заявил посол.