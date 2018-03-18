Более 16,5% избирателей уже проголосовали на выборах президента РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Это в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

На выборы президента России пришли в 2,5 раза больше человек, чем в 2012 году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает "Интерфакс".Явка на выборах президентах России на МКС составила 100%, пошутил гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров и поблагодарил ЦИК за организацию голосования на станции.Антон Шкаплеров, единственный российский космонавт на борту МКС, сообщил о своем выборе командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко. Тот заполнил бюллетень и опустил его в урну в Центре управления полетами. Космонавт рассказал, что на орбите сегодня выходной, поэтому выборы не сильно повлияли на распорядок дня, а коллеги из других стран с интересом наблюдали за происходящим, передает РИА Новости.