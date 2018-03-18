Напомним, за высший пост борются восемь кандидатов: Владимир Путин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Сегодня в стране выбирают президента РФ. Напомним, за высший пост борются восемь кандидатов: Владимир Путин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.Во Владимирской области на 15 часов проголосовало 568 007 избирателей или 49,94%. Активнее всего голосуют жители Гороховецкого, Ковровского, Муромского, Меленковского и Юрьев-Польского районов.Участки для голосования открыты до 20 часов.