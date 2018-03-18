Кандидат в президенты России от партии Яблоко Григорий Явлинский проголосовал на выборах на участке №2579 в Крылатском районе Москвы.

Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский проголосовал на выборах на участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Кандидат в нарядном сиреневом галстуке опустил бюллетень и пообщался с журналистами, передает телеканал "Россия 24".Для Явлинского это четвертая попытка занять высший пост в государстве. Он уже баллотировался в президенты в 1996-м и двухтысячном годах. Также Явлинский пытался принять участие в президентских выборах 2012 года, но тогда не был зарегистрирован.На пост президента претендуют восемь человек.