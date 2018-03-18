В России завершилось голосование на выборах главы государства. Подсчет голосов в самом разгаре. О том, как распределились предпочтения избирателей, позволяют судить данные экзит-поллов.

В России завершилось голосование навыборах главы государства. Подсчет голосов в самом разгаре. О том, какраспределились предпочтения избирателей, позволяют судить данные экзит-поллов.По данным Фонда Общественное мнение(ФОМ), уверенное лидерство удерживает действующий президент Владимир Путин – занего отдали голоса 76,3% опрошенных на выходах с избирательных участков.На втором месте – кандидат от КПРФПавел Грудинин с 11,9%, на третьем – Владимир Жириновский с 6% голосов.Телеведущая Ксения Собчак набрала 2%, претендент на высший государственный постот Яблока Григорий Явлинский – 1,0%.Остальные, по данным ФОМ, набираютменьше процента. Максим Сурайкин и Борис Титов – по 0,7%, а Сергей Бабурин —0,6%.Опрос был проведен в 83 регионах на1127 избирательных участках. В экзит-поллах приняли участие более 112 тысячиреспондентов.Не слишком отличаются данныеВсероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Путин – 73,9%, Грудинин– 11,2%, Жириновский – 6,7%. а Собчак высказались 2,5%, за Явлинского – 1,6,Титова – 1,1, Бабурина – 1,0%. Сурайкин, по данным социологов, набирает меньшепроцента: 0,8% голосов.В 21:00 по Москве Центризбиркомогласил первые результаты выборов. После подсчета более 20% на 21:45 голосовбезоговорочно лидирует Владимир Путин – 72,8%, Павел Грудинин – 15,1%, а тройкулидеров замыкает Владимир Жириновский – 6,8%.В России 18 марта состоялисьседьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет.По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов858 тысяч 228 избирателей – это на миллион больше, чем на выборах 2012 года.Избирательные участки во всех регионах были открыты с 8:00 до 20:00 по местномувремени.На президентский пост претендуютвосемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("КоммунистыРоссии"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует ввыборах в качестве самовыдвиженца.