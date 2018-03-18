Западные страны опасаются высокой явки на президентских выборах в Крыму. По словам германского политика, члена Левой партии Андреаса Маурера, который наблюдает за ходом голосования на полуострове, придя на избирательные участки, крымчане еще раз подтвердят свой выбор, сделанный четыре года назад.

Западные страны опасаются высокой явки на президентскихвыборах в Крыму. По словам германского политика, члена Левой партии Андреаса Маурера, который наблюдает за ходом голосования на полуострове, придя наизбирательные участки, крымчане еще раз подтвердят свой выбор,сделанный четыре года назад."После этого на Западе будет тяжело аргументировать илиискать новые причины, чтобы обосновать, почему люди пришли ипроголосовали", – цитирует политика РИА Новости. По мнению немецкогонаблюдателя, крымчане в очередной раз продемонстрируют свое мнение, которое онивысказали четыре года назад, когда Крым воссоединился с Россией.Маурер также выразил сожаление, что Организация побезопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не прислала на полуостров своихнаблюдателей. Они опасаются, что не найдут в регионе ничего негативного,пояснил германский политик.На 10:00 по Москве, спустя два часа после открытияизбирательных участков, явка на выборах в Республике Крым составила более 13% -это почти 200 тысяч человек. "В Республике Крым явка по состоянию на 10.00составила 13,08% или 195 тысяч 218 человек", – сказали РИА Новости вреспубликанском Центризбиркоме.В России 18 марта проходят седьмые по счету выборыпрезидента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Это СергейБабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий главагосударства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.Нынешние президентские выборы – первые в Крыму с моментавоссоединения полуострова с Россией. Символично, что этому историческомусобытию исполняется сегодня четыре года. Всего в Республике Крым открыто 1206избирательных участков, а в Севастополе – 182, причем два из них – временные.За ходом выборов на полуострове следят более 40 наблюдателейиз 20 стран – Германии, Испании, Италии, Израиля, Швеции, Дании и другихгосударств. Они высоко оценивают идущее голосование.Так, наблюдатель из Финляндии Йохан Бекман заявил, что Крым– это самое демократическое место в мире. Обстановка на полуострове впечатлилаи представителя Швеции Александра Гренлунда. "Люди радостные, всем нетерпится проголосовать", – рассказал он в эфире радиостанции "Спутникв Крыму".