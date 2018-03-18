Иностранные СМИ в недоумении от первых результатов по итогам выборов президента России. Американский телеканал CNN сетует: глава государства Владимир Путин получил небывалую поддержку избирателей.

Иностранные СМИ в недоумении от первых результатов по итогам выборов президента России. Американский телеканал CNNсетует: глава государства Владимир Путин получил небывалую поддержкуизбирателей.Предложенная некоторымиполитическими авантюристами стратегия бойкота выборов "совсем несработала" и не нашла поддержки у россиян, полагает корреспонденттелеканала Мэттью Чанс. "В целом совсем не кажется, что это сработало,нет", – заявил он."Пару секунд назад мнесказали, что есть первые результаты экзит-поллов в России, и Владимир Путинполучает 70% голосов, что является чрезвычайно высоким результатом", -добавил чуть позже корреспондент. Чанс подчеркнул, что эта цифра – такая жевысокая, если не выше, как результаты прошедших избирательных кампаний, накоторых Владимир Путин также одержал победу.Предварительные итоги голосования также прокомментировало французское издание Le Point. Корреспонденты журнала отмечают, чторезультаты Владимира Путина говорят о том, что большинство избирателейбезоговорочно поддерживают его внешнеполитическую линию.В России 18 марта состоялисьседьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет.По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов858 тысяч 228 избирателей – это на миллион больше, чем на выборах 2012 года.Избирательные участки во всех регионах были открыты с 8:00 до 20:00 по местномувремени.В настоящий момент подсчитано более31% голосов. Безоговорочно лидирует Владимир Путин – 73,3%, Павел Грудинин –14,8%, а тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский – 6,6%.На президентский пост претендуютвосемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("КоммунистыРоссии"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует ввыборах в качестве самовыдвиженца.