Ответившая на недовольство публики Ирина Аллегрова вызвала гнев общественности. Народ пообещал артистке бойкот.

Ответившая на недовольство публики Ирина Аллегрова вызвала гнев общественности. Народ пообещал артистке бойкот.Волна негатива в адрес певицы поднялась после концерта в Санкт-Петербурге. Часть пришедших на выступление Ирины осталась разочарована увиденным и услышанным.Народ заявил, что артистка выступила под фонограмму и вообще исполняла новый репертуар вместо любимых хитов. В целом выступление назвали скучным и обычным.Через несколько дней, Ирина появилась в эфире "Авторадио". 66-летняя певица дала интервью, в котором прокомментировала разгоревшийся скандал. Аллегрова выразилась в духе известной поговорки "собаки лают, а караван идет". Несмотря на то, что певица говорила о своих злопыхателях, ее слова на свой счет приняла и часть поклонников.Обиженные фанаты заявили, что возмущены таким отношением со стороны императрицы отечественной сцены: мол, они не "тявкали", а советовали, как сделать ее концертные шоу более привлекательными, пишет 7days.ru."Пора бы уже хоть чуть-чуть попытаться вникнуть в слова людей, верных ей много-много лет", "А теперь скажите, для поклонников услышать такие слова о себе – это муха или слон? Это сродни предательству!", "Не ожидала такого от Ирины... Обидно", – написали в соцсетях поклонники Ирины, пообещав "бойкотировать" ее концерты.