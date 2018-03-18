После того, как стало ясно, что в футбольную сборную России перед товарищескими матчами с командами Бразилии и Франции не приедет травмированный форвард Зенита Александр Кокорин, тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал на сбор защитника Рубина Руслана Камболова.

После того, как стало ясно, что в футбольную сборную России перед товарищескими матчами с командами Бразилии и Франции не приедет травмированный форвард "Зенита" Александр Кокорин, тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал на сбор защитника "Рубина" Руслана Камболова.Наша команда начнет подготовку ко встречам с бразильцами (состоится 23 марта) и французами (27 марта) в воскресенье, 18 марта. Эксперты считали, что Черчесов постарается найти к этому времени замену Кокорину в рядах форвардов, однако тренер решил проверить в контрольных играх еще одного защитника. Напомним, что ранее в рядах травмированных сборников оказался и оборонец "Спартака" Георгий Джикия, из-за чего перед наставником встала задача срочно наигрывать новых футболистов в задней линии команды.