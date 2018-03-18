Мужчина не стал говорить супруге, что сдал мобильный телефон в ломбард, поэтому решил обратиться в полицию с заявлением о краже.

В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 27-летний местный житель с заявлением о принятии мер к розыску похищенного у него мобильного телефона.В ходе проверки поступившего сообщения сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина сообщил о вымышленном преступлении, пытаясь таким образом ввести полицейских в заблуждение. На самом деле мобильный телефон у заявителя никто не похищал.Местный житель признался в содеянном, пояснив, что сдал телефон в ломбард, так как испытывал финансовые трудности. Но сказать правду жене побоялся и обратился в полицию.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).