Сейчас в Крыму построили новые дороги, школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, отремонтировали санатории.

Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин поздравил Крым и Севастополь с 11-ой годовщиной воссоединения с РФ. О том, как полуостров приобразился в составе России, он вспомнил в своих соцсетях.— За 11 лет в Крыму многое изменилось. Помню 2014 год, когда наш «думский десант» высадился на полуострове, чтобы помочь людям наладить жизнь. Тогда мы были поражены застоем и запущенностью этого жемчужного края. Люди, при природном богатстве и красоте Крыма, жили, образно говоря, без энтузиазма, бедненько, — подметил Игорь Игошин.Сейчас в Крыму построили новые дороги, школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, отремонтировали санатории. Работает знаменитая детская здравница «Артек», новая федеральная трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Симферополь. Полуостров продолжает развиваться.