Недостроенный корпус, ранее принадлежавший юридическому институту, готовят к торгам. Информация об этом появилась на сайте земля.дом.рф. Речь о доме №4 на улице Грибоедова. Этот корпус

Недостроенный корпус, ранее принадлежавший юридическому институту, готовят к торгам. Информация об этом появилась на сайте земля.дом.рф. Речь о доме №4 на улице Грибоедова. Этот корпус начали строить еще в 2008 году. Однако завершить работы до сих пор не удалось. В прошлом году здание у юридического института отобрали и передали госкомпании для дальнейшей продажи. В объявлении