Впервые на МКС откроется музейная выставка Музея космонавтики, посвященная 60-летию первого выхода человека в открытый космос.

Экспозиция включает в себя десять стендов, которые были доставлены на МКС при содействии Роскосмоса. Как отметил мэр, в числе экспонатов – чертеж выхода из космического корабля Восход–2 с авторскими пометками Алексея Леонова, его личный художественный инструмент, а также макеты космической аппаратуры.18 марта в 11:34 космонавты-герои России Алексей Овчинин, Иван Вагнер и космонавт-испытатель Александр Горбунов, являющиеся участниками 72-й космической экспедиции, выйдут на связь с Землей, чтобы провести экскурсию по данной выставке.