17 марта в 17-й раз прошел молодёжный фестиваль «Слобода музыкальная», который ежегодно организует музей-заповедник «Александровская слобода».

17 марта в 17-й раз прошел молодёжный фестиваль «Слобода музыкальная», который ежегодно организует музей-заповедник «Александровская слобода». В этом году он носил название «Поем тебе, Великая Победа!» и был посвящен ее 80-летию. Партнерами фестиваля выступили Администрация и Управление образования Александровского района, а также Детская школа искусств им. В.В. Зубова. Ввиду большого количества желающих последние годы здесь и происходит событие. Как обычно, на странице музея в ВК его можно было посмотреть в онлайн-формате. А для офлайн-зрителей, кто поддерживал юные таланты аплодисментами, вход на мероприятие был свободный.«Мы старались придать выступлениям формат фронтовых концертных бригад, которые в зоне боевых действий и в госпиталях поддерживали солдат. Программа получилась очень яркая, эмоциональная и разнообразная. Это вокальные, инструментальные, танцевальные номера и фрагменты театральных постановок. Любимые народом музыкальные композиции – наш культурный код, они пробуждают память о тех, кто погиб, защищая мир. Когда мы воспитываем патриотизм языком искусств – это имеет огромное эмоциональное воздействие. И сегодня, я думаю, у нас все получилось – в зале присутствовали представители разных поколений – совсем юные, молодежь, средний возраст и даже те, о котором мы говорим «дети войны», - рассказала зам.директора музея-заповедника Лариса Зарайская.Традиционно в фестивале участвуют разные города центрального региона. Но в этом году (т.к. было много заявок от земляков) администрация музея приняла решение ограничиться выступлениями культурных учреждений и объединений только Александровского района.К каждому концертному номеру ведущий давал познавательный комментарий. Из них гости и участники фестиваля узнали о том, как появились «блокадные ласточки», какой точке на карте и какому бою посвящена песня «На безымянной высоте», как мгновенно становились шлягерами военных лет песни из кинофильмов «Небесный тихоход», «Два бойца» и многое другое. Открылся фестиваль песней «Шли два друга» на стихи знаменитого поэта-земляка (родился в Вязниках) Алексея Фатьянова. А в заключение прозвучала трогательная театральная композиция «Я с тобою говорю» (авторы Светлана Аминова, Иван Калета). В ней благодаря диалогу «детей двух войн» – Великой Отечественной и СВО – ощущается связь поколений и непоколебимая вера в победу русского оружия во все времена.По окончании фестиваля, который начитывал более 40 номеров и продлился около трех часов, все коллективы были отмечены дипломами и приглашением в следующий сезон.