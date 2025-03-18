Подпольное производство обнаружили сотрудники УФСБ.

Во Владимирской области вынесли приговор 67-летнему пенсионеру. Вместе с приятелем он создал нарколабораторию в Юрьев-Польском районе. Нелегальное производство нашли сотрудники УФСБ. Подробности — в материале .Сняли домНа скамье подсудимых оказался пожилой мужчина из Коврова. Вместе со своим 40-летним знакомым он арендовал частный дом с хозяйственной постройкой в селе Сима. Населенный пункт находится всего в 18 километрах от Юрьев-Польского, в нем проживает чуть больше тысячи человек.Подельники закупили специальное оборудование для производства мефедрона. Знакомые планировали заработать крупную сумму на преступном бизнесе.«Обладая информацией о способе изготовления наркотика, злоумышленники в период с 14 января по 28 апреля 2024 года произвели там более 5 килограммов мефедрона», — уточнили в прокуратуре Владимирской области.Пенсионер взял на себя обязательства по перевозке химикатов, реактивов и оборудования, а также по производству наркотиков, их расфасовке и перевозке. Мефедрон распространяли с помощью системы тайников и закладок.Весной прошлого года на нарколабораторию вышли сотрудники регионального УФСБ.Грозило до 20 лет тюрьмыУголовное дело в отношении пожилого мужчины возбудили по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Так, пенсионеру грозило от 15 до 20 лет лишения свободы.Материалы передали во Владимирский областной суд. Последнее заседание по делу состоялось 17 марта.«Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе.Ранее 40-летнего сообщника приговорили к 12 годам колонии строгого режима.Напомним, что во Владимирской области в Киржачском районе. Правоохранители изъяли больше 135 килограммов синтетических наркотиков. Задержаны и арестованы четыре человека.