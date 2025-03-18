Подготовка кадров, развитие дошкольного образования и благоустройства в городе. Председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова посетила с рабочим визитом Юрьев-Польский.

Подготовка кадров, развитие дошкольного образования и благоустройства в городе. Председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова посетила с рабочим визитом Юрьев-Польский. Отправной точкой стал индустриально-гуманитарный колледж. Здесь готовят будущих педагогов — воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов, а также физкультуры, ИЗО и черчения. Спикер Законодательного Собрания Ольга Хохлова сама получала здесь образование по специальности «Учитель начальных