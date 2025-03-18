Протоиерея Максима Хижия будут судить в Церковном суде Владимирской епархии. Его обвиняют в канонических правонарушениях. Ранее священнослужителя отстранили от службы в Приходе храма

Протоиерея Максима Хижия будут судить в Церковном суде Владимирской епархии. Его обвиняют в канонических правонарушениях. Ранее священнослужителя отстранили от службы в Приходе храма Казанской Божией Матери с. Дубасово. Распоряжение о направлении дела в Церковный суд размещено на сайте Владимирской епархии. Как уточняется в другом документе на этом же портале, Максима Хижия обвиняют в нарушении «церковного