Летом прошлого года в Судогодском районе пострадал рабочий. Он занимался очисткой территории от веток и сухостоя, когда на него упало старое дерево. Отвечать за несчастный случай будет

Летом прошлого года в Судогодском районе пострадал рабочий. Он занимался очисткой территории от веток и сухостоя, когда на него упало старое дерево. Отвечать за несчастный случай будет сотрудник организации. Как рассказали в Следкоме области, инцидент произошел 30 июля 2024 года. Название компании в ведомстве не раскрывают, однако «Шестому каналу» известно, что речь идет о Судогодском