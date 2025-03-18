Поликлиника продолжает работать в штатном режиме.

В ночь с 15 на 16 марта в Кольчугинской центральной районной больнице произошел инцидент: на третьем этаже прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате произошло затопление, и на этажах, включая коридор, оказалась горячая вода, также потолочная плитка обрушилась из-за воды.Областной минздрав сообщил, что поликлиника продолжает работать в штатном режиме. Врачи принимают пациентов в свободных кабинетах, а оценка материального ущерба уже начата.Больницу посетил Александр Авдеев, который пообщался с руководством и персоналом. Он поручил провести оценку состояния здания и разработать проектно-сметную документацию для капремонта, подчеркивая важность сохранения учреждения. Напомним, ранее мы писали, что