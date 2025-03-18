В микрорайоне Энергетик на конечной остановке автобус 29С сбил молодую девушку. Она шла по проезжей части, где общественный транспорт останавливается на перерыв. Мама пострадавшей

В микрорайоне Энергетик на конечной остановке автобус 29С сбил молодую девушку. Она шла по проезжей части, где общественный транспорт останавливается на перерыв. Мама пострадавшей рассказала «Шестому каналу» о случившемся. В соцсетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как девушка идет по дороге, сзади выезжает автобус. В какой-то момент их пути пересекаются, пешеход попадает ногой под