Суд уже заключил его под стражу на два месяца.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области в центре внимания оказалась задержка подрядчика муниципальных контрактов и генерального директора «Трансспецстрой» Михаила Шабашова, который был арестован во время встречи с главой города Алексеем Соколовым. Как сообщает портал «», Шабашова подозревают в хищении бюджетных средств в ходе реконструкции парка ДШИ имени Балакирева.Суд уже заключил его под стражу на два месяца. Пока неясно, будут ли дальнейшие задержания сотрудников Службы Единого Заказчика, подписывавших акты приемки работ по данному объекту.Напомним, ранее мы писали, что