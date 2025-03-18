Строительная готовность объекта на сегодня составляет около 12%.

Во Владимирской области идет ремонт школы поселка Мирный Камешковского района за 48 млн рублей. На эти деньги по нацпроекту «Развитие образования» здесь обновят цоколь и отмостку, фасад и кровлю, окна и двери, лестницы, систему отопления и водоснабжения, проведут электромонтажные работы, отремонтируют полы, классные комнаты, спортзал, пищеблок, коридоры, а также заменят крышу. Подробности рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин. Парламентарий проверил ход работ.— Строительная готовность объекта на сегодня составляет около 12%. В настоящее время проведен полный внутренний демонтаж, демонтаж кровли, начались работы по монтажу стропильной системы кровли. Окончание работ запланировано на середину августа, — рассказал Игошин в своих соцсетях.Планируется, что 1 сентября 2026 года в обновленную школу пойдут учиться 78 ребят. Отметим, что на следующий год в Камешковском районе также запланирован капитальный ремонт Сергеихинской школы за 74 млн рублей, а в 2027 году проведут ремонт Брызгаловской средней школы за 75 млн рублей.