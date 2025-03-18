Призовой билет был приобретён в мобильном приложении за 1,6 тысячи рублей.

Владимирец стал обладателем выигрышного лотерейного билета на сумму 2,6 миллиона рублей. Подробности рассказала пресс-служба «Столото».Призовой билет был приобретён в мобильном приложении за 1,6 тысячи рублей на десять тиражей подряд. Загаданные числа 13, 5, 14, 16, 2, 7, 20, 9 в первом поле и 2 во втором принесли удачу.На данный момент победитель ещё не обратился за своим призом, возможно, он даже не знает о своей удаче.