Во Владимире на улице Растопчина, а также частично на Суздальском проспекте отключили водоснабжение. Об этом сообщили в мэрии. Причина отключения – плановый ремонт возле дома 55А на улице

Во Владимире на улице Растопчина, а также частично на Суздальском проспекте отключили водоснабжение. Об этом сообщили в мэрии. Причина отключения – плановый ремонт возле дома 55А на улице Растопчина, который выполняет «Владимирводоканал». Планируется, что работы завершатся сегодня к двум часам дня. А пока организован подвоз воды автоцистерной. Список адресов, попавших под отключение воды: – Суздальский