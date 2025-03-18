Строительство корпуса началось в 2008 году.

Здание на улице Грибоедова, 4/1 во Владимире, которое изначально планировалось как новый корпус юридического института, выставят на торги. Информация об этом опубликована на сайте «Дом.РФ».Строительство корпуса началось в 2008 году, однако достроить его не удалось, и здание передали в собственность госкорпорации. Лот будет включать саму постройку и земельный участок площадью 0,13 га. Торги запланированы на третий квартал 2025 года, начальная цена пока не озвучена.Напомним, ранее мы писали, что