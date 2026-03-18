Очный тур стартует 30 марта.

30 сильнейших педагогов Владимирской области выйдут на старт конкурса «Педагог года — 2026». В числе участников — учителя из Владимира, Мурома, Коврова, Гусь‑Хрустального, Радужного и целого ряда районов: Судогодского, Александровского, Собинского, Суздальского, Селивановского, Камешковского, Вязниковского, Гороховецкого и Юрьев‑Польского.Очный тур стартует 30 марта. Несколько дней подряд учителя будут доказывать свое мастерство, проведут яркие уроки и покажут мастер‑классы. Жюри предстоит выбрать одного победителя, который представит регион уже на всероссийском конкурсе.