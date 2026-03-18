«Единая Россия» выступила с важным законопроектом — он призван защитить трудовые права защитников Отечества, получивших инвалидность при исполнении служебного долга.

«Единая Россия» выступила с важным законопроектом — он призван защитить трудовые права защитников Отечества, получивших инвалидность при исполнении служебного долга.Инициатива предусматривает сокращённую рабочую неделю — не более 35 часов — с сохранением полной оплаты труда. Мера коснётся:военнослужащих;сотрудников органов внутренних дел;сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции,если они имеют инвалидность I или II группы, полученную:из‑за ранения, контузии или травмы при исполнении обязанностей;вследствие заболевания, связанного с прохождением службы.Сегодня в Трудовом кодексе уже закреплена норма о 35-часовой рабочей неделе для инвалидов I и II групп. Но в профильных законах о службе в силовых ведомствах эта гарантия до сих пор не прописана — возникает правовой пробел. Новый законопроект его устранит.Наша задача — создать максимально комфортные условия, чтобы герои, получившие серьёзные травмы при защите Родины, могли продолжать службу и реализовывать себя. Поддержка ветеранов и их успешная социальная адаптация — безусловный приоритет "Единой России".«Мы не должны забывать о тех, кто рисковал жизнью ради безопасности нашей страны. Если в результате ранения или контузии человек получил инвалидность, он должен быть уверен: Родина его не оставит один на один с проблемой. Наш законопроект — это не просто норма закона, а знак благодарности и уважения защитникам страны. Сокращённая рабочая неделя с сохранением зарплаты позволит ветеранам с инвалидностью продолжать службу или адаптироваться к гражданской жизни без потери дохода. Это наш долг перед героями — сделать всё, чтобы их труд и подвиг были по-настоящему защищены», - отметил на своей странице депутат Государственной Думы Игорь Игошин.