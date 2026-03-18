В Судогодском районе Владимирской области произошел случай, который заставляет по-другому взглянуть на ежедневные сводки о мошенничестве. Здесь речь идет не просто о деньгах, а о выплатах за жизнь сына, погибшего в зоне СВО. Подробнее в материале .Первый звонок: грубость как методВсе началось в деревне Бурлыгино. Обычный день матери, потерявшей сына, прервал телефонный звонок. Незнакомец на том конце провода не стал разыгрывать вежливость. Напротив, он в грубой форме потребовал деньги, заявив, что они «нужны на нужды СВО».Женщина, несмотря на свое горе, проявила бдительность. Резкий тон и странные требования заставили ее усомниться в правдивости звонившего. Она просто положила трубку. Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но профессиональные мошенники так просто не отступают. У них в арсенале десятки психологических ловушек.Спектакль в трех актахНа следующий день раздался новый звонок, уже с другого номера. На этот раз голос был спокойным и уверенным. Собеседник представился следователем и сразу «раскрыл карты»: мол, вчера вам звонили преступники, мы об этом знаем, ситуация под полным контролем. Чтобы окончательно усыпить бдительность матери, лже-следователь пообещал, что с ней свяжется сотрудник Центрального Банка, который поможет спасти ее сбережения.Это классический прием «доброго и злого полицейского», перенесенный в телефонный формат. Когда человек напуган первым звонком, второй кажется ему спасательным кругом.На третий день «следователь» позвонил снова. Интонации стали тревожнее: деньги якобы в опасности, их нужно срочно «временно» передать на хранение в Центробанк. Но не через приложение, а лично — через специальную девушку-курьера, которая вот-вот подъедет к дому в Бурлыгино. Мать, измученная переживаниями и многодневным психологическим прессингом, сдалась. Она вынесла и отдала незнакомке невероятную сумму — 14 миллионов рублей. Все, что государство выплатило ей за гибель ребенка.20 аналогичных преступленийОсознание того, что ее обманули, пришло слишком поздно. Деньги исчезли вместе с курьером. К делу подключилась настоящая полиция и прокуратура.Следы привели оперативников в соседний регион, где они задержали ту самую «девушку-курьера». Ей оказался всего 21 год. Сама она из Краснодарского края, но, как выяснилось, гастролировала по стране вместе с сообщниками. На счету этой группы — более 20 аналогичных преступлений. Сейчас девушка находится под стражей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.По данным прокуратуры, в регионе еженедельно регистрируют десятки подобных хищений. Жертвами становятся люди всех возрастов и профессий. Мошенники используют проверенные схемы: пугают несанкционированными операциями, обещают легкий заработок, выдумывают истории о попавших в беду родственниках.Всегда необходимо помнить, ни следователи, ни сотрудники банков никогда не просят передавать наличные курьерам или переводить их на «резервные» счета.