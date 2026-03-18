В Кольчугино после вмешательства прокуратуры навели порядок на более чем 30 контейнерных площадках, до этого они были буквально завалены мусором. Проблема всплыла из‑за жалоб горожан в соцсетях, люди массово сообщали о длительном невывозе отходов.Оказалось, что за 61 площадку в городе отвечает ООО «ТБО‑Сервис». В конце февраля и начале марта компания регулярно срывала сроки очистки. Из‑за этого вокруг баков выросли стихийные свалки, а мусоровозам стало сложно подъезжать к местам сбора отходов. Прокуратура внесла представление руководителю организации и площадки наконец привели в порядок.