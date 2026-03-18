Владимирская область отправила очередной груз помощи в зону СВО — 18 кубов строительного леса и пиломатериалов плюс 2 тонны укрывного материала.
Весь груз отправлен танкистам на передовую. Материалы пригодятся для строительства блиндажей и укрытий. Доставку в район дислокации организовали земляки‑контрактники.
Как рассказали в областном правительстве, груз был сформирован в основном волонтерами и предпринимателями Меленковского района, именно они помогли собрать и подготовить все необходимое.
