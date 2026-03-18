Очередной груз гуманитарной помощи направил наш регион в зону специальной военной операции. Наши танкисты получат 18 кубов строительного леса и 2 тонны укрывного материала. Доставка в район дислокации организована нашими земляками-контрактниками. Материалы будут использованы для строительства блиндажей и укрытий на передовой. Активную помощь в формировании груза оказали волонтёры и предприниматели Меленковского округа, сообщают в правительстве